В Тернопольской области сотрудники одного из районных ТЦК и СП похищали и избивали не подлежащих мобилизации мужчин, вымогая у них взятки. Организовал преступную схему руководитель военкомата, который привлек троих подчиненных и одного бывшего военного.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным полиции, члены ОПГ требовали и получали взятки за решение вопросов по уклонению от мобилизации военнообязанными: чтобы не проходить ВВК, не обновлять данные, получить отсрочку от прохождения службы. В месяц заработки злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов, о чем "Страна" уже писала. Вырученные деньги организатор и помощники делили между собой. Размер "зарплаты" зависел от выполненных задач.

Организатору коррупционной схемы полицейские объявили о подозрении во время совещания с руководителями ТЦК, которое проходило в Тернопольской областной военной администрации.

24 июля после оглашения подозрения суд избрал фигурантам меру пресечения - право внести залог в 242 тысячи гривен. Те воспользовались этой возможностью. Однако следователи и работники криминальной полиции установили новые детали по этому делу. Им стало известно о шестерых жертвах - мужчинах, которые не подлежали мобилизации по закону. Однако подозреваемые им угрожали и запугивали их, требуя денег.

Среди пострадавших оказался житель Чертковского района. Он не подлежал призыву, поскольку является отцом четырех детей, трое из которых несовершеннолетние. Он рассказал, что ночью в его дом ворвались люди в форме, начали бить его, а затем вытащили на улицу и вывезли в неизвестном направлении.

"Я спорил и говорил, что права меня забирать у них нет, потому что у меня четверо детей. Снова начали бить, пинали ногами. На следующий день меня отвезли на автобусную остановку. Выяснилось, что за меня заплатили выкуп. Деньги собрали родственники и заплатили за меня 30 тысяч гривен", – сообщил потерпевший.

После поездки с работниками ТЦК у мужчины диагностировали переломы ребер и другие телесные повреждения.

Полиция уверена, что пострадавших гораздо больше, и призвала их помочь следствию.

В итоге членам ОПГ объявили подозрения по статьям за взятку (ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368), незаконное лишение свободы, сопровождавшееся причинением физических страданий, совершенное по корыстным мотивам организованной группой (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146) и преднамеренное средней тяжести телесное повреждение (ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым новой меры пресечения.

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