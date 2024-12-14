О критической ситуации в ВСУ с дезертирством, СЗЧ и "шабунингом" рассказал журналист Владимир Бойко.

По его данным, фортификационные сооружения стоят пустыми или занимаются противником из-за проблем с личным составом.

Бойко, ссылаясь на заместителя командира батальона, описывает ситуацию под Курахово. По ошибке на украинские позиции заехал российский танк, проехал около 10 минут и повернул обратно.

"По танку не было сделано ни одного выстрела, потому что на позициях никого нет. Перебросили в этот батальон для усиления пехотную роту из-под Херсона – так из 90 человек до Курахово доехало трое, остальные разбежались по дороге. И такая ситуация – повсеместно", - пишет Владимир Бойко.

По его данным, особенно сложная ситуация с новобранцами в учебных центрах.

"Вот, например, военная часть А1363 – учебный центр, находящийся в Самаровском (бывшем Новомосковском) районе Днепропетровской области. Недавно там в один день стали на лыжи 70 новобранцев. Перед тем, 10 ноября 2024 года, сбежали четверо, один из которых родственник моего знакомого. Беглец рассказывает, что никакой военной подготовки нет, за три недели пребывания в учебной части новобранцы занимались только тем, что копали туалеты и выполняли какую-то хозяйственную работу, а главной причиной побега стала "дедовщина" и издевательство над новоприбывшими. Поэтому 3 ноября также сбежали четверо, а всего через месяц дезертировали 30 военнослужащих", - указывает Бойко.

По официальным данным, которые приводит Бойко, за ноябрь 2024 года по статьям 407, 408 УК Украины (самовольное оставление части и дезертирство) было зарегистрировано 19 тысяч новых уголовных производств, точнее – 18 984.

Для сравнения: за октябрь 2024 года в Украине зарегистрировано 9 487 производств по ст. ст. 407, 408 УК Украины, а в январе 2024 года по этим статьям было начато 3 448 уголовных производств.

Всего с февраля 2022 года по 1 декабря 2024 года зарегистрировано 114 280 уголовных производств по фактам самовольного ухода из воинских частей.

"Причем если в ноябре 2024 года в ЕРДР внесено 19 тысяч сообщений, это вовсе не означает, что дезертировало именно столько военнослужащих. Это в лучшем случае половина реального количества дезертиров", — пишет он.

19 тысяч, считает Бойко, - это, по сути, предел физических возможностей регистрации этой категории преступлений. Потому что, указывает он, по каждому случаю командир воинской части должен сначала назначить служебное расследование, результаты служебного расследования рассмотреть и утвердить, направить сообщение о совершенном уголовном правонарушении в ГБР или специализированной прокуратуре в сфере обороны, а там должны рассмотреть сообщения и "набить" текст в ЕРДР.

Анализируя эту статистику, Бойко прогнозирует, что весной 2025-го "армия просто разбежится".

При этом главной проблемой он называет не дезертирство, а "шабунинг".

"Настоящей катастрофой стал шабунинг – уклонение военнослужащих от военной службы по договоренности с командирами. Шабунинг – это когда во взводе по списку числится 30 военнослужащих, а налицо – 12-13, потому что остальные куда-то "прикомандированы" и живут дома. Именно шабунингом объясняется то обстоятельство, что из 1 млн. мобилизованных на фронте фактически находится тысяч 200-250. Где остальные?", - пишет Бойко. Выражение "шабунинг" - это производное от имени главы Центра по борьбе с коррупцией Виталия Шабунина, который, как утверждает Бойко, лишь формально числился на службе. По этому поводу, по заявлению Бойко, против Шабунина по этому поводу расследуется уголовное дело.

Ранее "Страна" уже писала, что коррупция и СЗЧ является главной причиной нехватки солдат на линии фронта, несмотря на формально большую численность личного состава в ВСУ.