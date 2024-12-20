Владимир Зеленский назначил представителем Украины в ООН Андрея Мельника, получившего известность в бытность послом Германии, когда назвал канцлера Шольца "обиженной ливерной колбасой".

Об этом назначении Зеленский сообщил в своем вечернем обращении. В целом он назначил 30 новых послов.

Зеленский также назначил журналистку и активистку Алену Гетьманчук представителем Украины в НАТО, а замглавы крымскотатанского Меджлиса Наримана Джелялова, которого обменяли с Россией летом этого года (был задержан в Крыму в 2021-м), - послом в Турции.

Ранее Андрей Мельник заявил, что Степан Бандера был "борцом за свободу" и не имел отношения к массовым убийствам евреев и поляков.

Мы также подробно разбирали ситацию с диверсией ко Дню независимости Украины, после которой в Крыму был задержан Нариман Джелялов. Будущего посла в Турции и четырех зардержанных крымских татар обвиняли во взрыве газопровода по заданию украинской разведки.

Украинские власти тогда заявили о фабрикации обвинений против задержанных крымских татар и связали это дело с участием Наримана Джелялова в "Крымской платформе".