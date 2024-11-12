Новым послом в США может стать бывший скандальный посол Украины в Германии Андрей Мельник, прославившийся кроме прочего тем, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".

О его возможном назначении написал в Фейсбуке председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

По его данным, Мельник, который ныне возглавляет посольство Украины в Бразилии, много лет дружит с министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Шлинчак также назвал две другие возможные кандидатуры на замену Оксане Маркаровой:

Тимофей Милованов - внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-министр экономики;

Игорь Жовква - заместитель Ермака.

Как добавил автор поста, назначить нового посла хотят до инаугурации Дональда Трампа.

Ранее The Washington Post написала о планах Киева заменить Маркарову.

Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон призывал Владимира Зеленского заменить Маркарову после скандального визита президента Украины на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении демократов. Поездку негативно оценили другие республиканцы, восприняв ее как участие президента Украины в предвыборной кампании Камалы Харрис.