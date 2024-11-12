Мельник, Милованов, Жовква. Названы кандидатуры на должность посла в США после ухода Маркаровой
Новым послом в США может стать бывший скандальный посол Украины в Германии Андрей Мельник, прославившийся кроме прочего тем, что назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой".
О его возможном назначении написал в Фейсбуке председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.
По его данным, Мельник, который ныне возглавляет посольство Украины в Бразилии, много лет дружит с министром иностранных дел Андреем Сибигой.
Шлинчак также назвал две другие возможные кандидатуры на замену Оксане Маркаровой:
- Тимофей Милованов - внештатный советник главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-министр экономики;
- Игорь Жовква - заместитель Ермака.
Как добавил автор поста, назначить нового посла хотят до инаугурации Дональда Трампа.
Ранее The Washington Post написала о планах Киева заменить Маркарову.
Напомним, в сентябре спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон призывал Владимира Зеленского заменить Маркарову после скандального визита президента Украины на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении демократов. Поездку негативно оценили другие республиканцы, восприняв ее как участие президента Украины в предвыборной кампании Камалы Харрис.