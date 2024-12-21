Сегодня Владимир Зеленский после более чем годичного раздумья назначил посла Украины в Венгрии. Им стал боец ​​101-й отдельной бригады территориальной обороны Федор Шандор.

Шандор также является профессором Ужгородского национального университета. Он известен как "профессор из окопа" - фотография, как он читает лекцию с передовой, сидя в окопе с перебинтованной рукой, разлетелась по соцсетям.

Шандор к тому же - этнический венгр и президент областной туристической организации "Закарпатье". В 2020 году он стал депутатом Закарпатского облсовета от "Слуги народа", был помощником народного депутата Ореста Климпуша в 2002-2006 годах и нардепа Сергея Мошака от "Партии регионов" в 2012-м.

Отметим, что Украина подала его кандидатуру на должность посла в Будапеште еще в марте 2023 года. Президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман для Шандора спустя полгода - в начале августа. Но Зеленский подписал указ о его назначении послом только сейчас.

Назначение произошло на фоне очередного ухудшения отношений Киева и Будапешта, после скандала с рождественским перемирием, которое предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и отвергла Банковая.

При этом Орбан сейчас имеет лучшие среди всех европейских лидеров отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом. И, вероятно, будет играть не последнюю роль в урегулировании украинско-российского конфликта.

Правда, Зеленский на днях заявил, что "не пустит" Орбана в процесс переговоров, если они начнутся. Но одновременно, как видим, президент Украины "разморозил" назначение посла, которого не утверждал больше года.