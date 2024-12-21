Венгрия ведет переговоры с Москвой и Киевом о сохранении транзита российского газа через Украину, несмотря на то, что в основном импорт газа РФ теперь осуществляется по трубопроводу "Турецкий поток".

Как сообщает агентство Reuters, об этом сегодня заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, добавив, что не хочет отказываться от этого маршрута.

Трубопровод через Украину является одним из последних основных маршрутов поставок российского газа в Европу, но он должен прекратить работу в конце этого года, поскольку Киев не хочет продлевать пятилетнее транзитное соглашение, по которому газ поставляется в Словакию, Чехию и Австрию, напоминает агентство.

"Мы сейчас пробуем уловку... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям. Так что газ, который поступает в Украину, больше не будет российским, а будет венгерским", — сказал Орбан на брифинге.

Он добавил, что переговоры продолжаются, но пока неясно, примут ли эту "уловку" российские партнеры Будапешта и Украина, но Венгрия не хотела бы отказываться от украинского транзитного маршрута для газа.

В этом году Венгрия импортировала около 7,5 млрд кубометров российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" и дополнительные объемы через Румынию. По словам Орбана, объемы внутреннего производства составляют около 1–1,5 млрд кубометров газа.

В пятницу премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине "серьезным конфликтом", если Киев прекратит транзит газа в Словакию.

Сегодня Reuters сообщало, что Киев и Москва не смогли достичь соглашения по сделке о продолжении экспорта российского газа в Европу через территорию Украины при посредничестве Азербайджана.