На Банковой заявили, что от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поступали предложения насчет рождественского перемирия.

Об этом в интервью журналисту Василию Голованову сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нет никаких предложений реально там. Да и какие могут быть предложения? Что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров, не считаясь с потерями", - заявил Подоляк.

Напомним, на днях Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев отказался от идеи перемирия на время рождественских праздников. А глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что глава МИД Украины Андрей Сибига во время встречи министров иностранных дел Евросоюза отверг предложение Будапешта о рождественском перемирии.

На это советник президента Украины Дмитрий Литвин сказал, что Орбан не обсуждал с украинской стороной рождественское прекращение огня.

Реакция поступила и от МИД Украины, который обвинил Венгрию в "аморальных манипуляциях".