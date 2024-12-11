Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не обсуждал с украинской стороной рождественское прекращение огня.

Об этом Литвин написал в соцсети Х.

"В ответ на вопрос AFP: "Добрый вечер, не могли бы вы прокомментировать заявление Орбана о том, что президент Зеленский якобы отклонил предложения о рождественском прекращении огня?" Ответ: 1) Как всегда, Венгрия ничего не обсуждала с Украиной", – написал советник президента.

"2) Как всегда, Венгрия не уведомила нас о своих контактах с Москвой. 3) Как всегда, Украина не уполномочила Венгрию представлять ее каким-либо образом. 4) Как всегда, Украина ежедневно работает над освобождением заключенных, и в течение последних двух недель продолжаются активные контакты для проведения крупного обмена до конца года. 5) Как всегда, мы стремимся к достижению реального и прочного мира и делаем все возможное для этого в координации с нашими партнерами – вместе с США, Европой и другими партнерами. 6) Как всегда, нам нужен настоящий мир, а не пиар-трюки, и надежные гарантии безопасности, а не пустые разговоры", – добавил он.

Напомним, Орбан заявил, что Венгрия предложила Киеву установить на Рождество прекращение огня с Россией и обменяться военнопленными, но президент Украины Владимир Зеленский отверг эту инициативу.

Ранее Зеленский раскритиковал премьера Венгрии за его сегодняшний звонок Путину, написав, что "мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить".

Также мы писали, что после разговора с Путиным, который состоялся по инициативе Будапешта, Орбан заявил, что впереди "самые опасные недели" войны в Украине.