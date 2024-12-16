Министерство иностранных дел Украины заявило, что предложения Венгрии о рождественском перемирии – "аморальные манипуляции".

Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства.

"Призываем венгерскую сторону прекратить аморальные манипуляции на тему мира и Рождества Христова, воздержаться от односторонних контактов с государством-агрессором, подрывающим совместные усилия по восстановлению справедливого мира", – сказали в МИД.

Напомним, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев отказался от идеи перемирия на время рождественских праздников.

В свою очередь в Офисе президента опровергли, что им поступало предложение о прекращении огня на Рождество со стороны Венгрии.

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