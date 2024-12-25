Владимир Зеленский уволит представителя Украины в Германии Алексея Макеева.

Об этом сообщает немецкое новостное издание Bild.

По данным таблоида, Макеев пробудет в Германии до февраля. Вместе с тем, источники Bild отмечают, что документы, необходимые для увольнения дипломата, уже направлены в украинский МИД в Берлине.

Преемником Макеева станет действующий посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Официально причиной замены Макеева называется регулярная ротация дипломатов. Однако издание отмечает, что на посла Макеева неоднократно публично нападал его предшественник Андрей Мельник (который теперь назначен в ООН).

"Ему следует поднять задницу, чтобы заставить Германию оказать большую поддержку Украине", – в частности сказал Мельник газете "Tagesspiegel".

Bild считает, что нынешнее повышение Мельника и увольнение Макеева взаимосвязаны, при этом издание пишет, что дальнейшая судьба второго неизвестна.

Напомним, Зеленский провёл ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе.

В частности, Украина получила 30 новых послов, а экс-посол в ФРГ Мельник уехал в ООН.