Профессора кафедры периодической печати Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и отца главного редактора LB Сони Кошкиной Никиту Василенко, попавшего в скандал из-за слов о "голодных украинках", могут уволить из учебного заведения.

Об этом в эфире украинского ТВ сказал ректор КНУ Владимир Бугров.

Бугров осудил высказывания Василенко, подчеркнув, что ситуация негативная и неприемлемая.

"Меры будут приняты. Ситуация отрицательная. Я не поддерживаю заявления профессора Василенко и осуждаю", — сказал ректор.

При этом Бугров не сообщил, какие именно меры планирует принять по отношению к преподавателю. Но отметил, что профессора накажут по закону, чтобы в будущем решение "не могло быть обжаловано в суде".

Сам профессор назвал события вокруг него провокацией и извинился за свое высказывание.

"Это литературное изречение, и я извиняюсь за эту формулировку. Но со смыслом вы согласны? Вы считаете, что я сексист, на основе этой публикации, и меня следует увольнять из университета?" – сказал Василенко.

Напомним, на канале блогера Александра Шелеста он сказал, что прибытие западных миротворцев "решит демографическую проблему" в Украине, потому что "голодные украинки" будут заниматься сексом с европейскими военными.

После резонанса омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал провести служебное расследование.