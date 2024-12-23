Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на скандальные слова профессора Никиты Василенко о том, что "голодные" украинские женщины будут заниматься сексом с западными миротворцами, поднимая демографию Украины.

"Сегодня в соцсетях ширилось видео, где одиозный профессор КНУ им. Тараса Шевченко озвучил свое мнение по поводу украинских женщин, чем возмутил общество. Реагирую на его высказывание уже второй раз – написал письма на МОН с целью осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью учебного заведения и на университет с требованием провести служебное расследование", – заявил Лубинец.

Тем временем студпарламент Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко заявил, что отказывается от сотрудничества с администрацией института пока Василенко не будет уволен.

Никита Василенко является отцом шеф-редактора "Левого берега" Сони Кошкиной.

Напомним, что в феврале этого года студенты уже требовали уволить Василенко. Они заявляли, что на своих лекциях он, как утверждают студенты, рассказывал, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: муж, любовник, отец, брат" и "я против того, чтобы все имели права, особенно женщины". В своих постах преподаватель высмеивал украинских беженок, которые, по его мнению, на словах скучают по Украине и хотят вернуться, а на самом деле отдыхают и наслаждаются жизнью за границей.

Также Василенко якобы злоупотребляет сексистскими комментариями в сторону студенток, а во время вторжения РФ на занятиях рассказывает студентам о "величии России". Есть обвинения и в домогательстве. Так, в личном разговоре с одной из студенток Василенко якобы "предлагал стать музой, а если та откажется, у нее не будет карьеры".

Письмо против него подписали более 170 студентов НИЖ. Тогда этическая комиссия университета рассмотрела вопрос об отстранении, но ограничилась выговором.

Сам Василенко заявил, что это все "клевета и ложь".