Украинский журналист, педагог и писатель, профессор кафедры периодической печати Кивевского национального университета имени Тараса Шевченко и отец известной работницы СМИ Сони Кошкиной Никита Василенко заявил, что прибытие западных миротворцев "решит демографическую проблему" в Украине, потому что "голодные украинки" будут заниматься сексом с европейскими военными.

Такое мнение ученый высказал в эфире у популярного блогера Александра Шелеста.

"Представьте себе: минимум сорок тысяч мужиков с деньгами, голодных до женщин. Не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены", - обрисовал решение демографической проблемы Василенко.

Его слова вызвали шквал сарказма и критики в соцсетях, пользователи которых обвинили его в сексизме.

Ранее бывший народный депутат Ольга Богомолец предупредила, что украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет.

На демографическую проблему Украины указывали и в ООН, сообщив, что с момента вторжения РФ население страны сократилось почти на десять миллионов человек.