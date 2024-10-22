С вторжения РФ население Украины сократилось почти на десять миллионов человек. Об этом заявила региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр.

"Значительная часть этих людей покинула страну. Население стареет, а молодежь ищет возможности в других местах и уезжает из страны", - сказала она на брифинге в Женеве.

Бауэр констатирует, что уровень рождаемости в Украине и до войны был низким, а сейчас стал одним из самых низких в мире - около 1,0 ребенка на женщину. Для обновления населения нужно 2,1.

Накануне директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова озвучила даже более низкую цифру - менее 1 ребенка на женщину.

Кабмин прогнозирует, что к 2051 году население Украины сократится до 25,2 млн человек.

Также украинский бизнес страдает от нехватки персонала. Так, в некоторых "Эпицентрах" не осталось мужчин из-за мобилизации. Совладелица группы Галина Герега заявила, что в армии служат более четырех тысяч работников компании.

По ее словам, 2024 год оказался самым тяжелым для компании за все годы ее существования.

"Нехватка персонала является сегодня самым большим вызовом. Многие выехали из страны, значительная часть вступила в ряды Вооруженных Сил. Всего в армии служит более четырех тысяч работников Эпицентра – это большое количество. Есть торговые центры, в которых не осталось ни одного мужчины, поэтому их функции перешли к женщинам. Мы научили их водить грузовики и различную технику. Однако персонала все еще не хватает", – заявила Герега.

Десять торговых центров компания потеряла из-за боевых действий, на перезапуск не хватает кредитных ресурсов.

Ранее мы писали, что из-за нехватки почти трети сотрудников автоперевозчики хотят нанимать водителями женщин и иностранцев.