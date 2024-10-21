Украинские работодатели "охотятся" на мужчин старше 60, потому что они не подпадают под мобилизацию. Об этом рассказала Der Spiegel директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

По ее оценке, в стране нехватка 4,5 млн новых работников.

Уровень рождаемости во время войны упал до рекордно низкого уровня - менее 1 ребенка на женщину.

После войны прогнозируется рост до 1,5, но все равно, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов и улучшение качества жизни.

Либанова считает, что целесообразно повысить планку мобилизации до 30 лет, ведь молодые люди 25-29 лет активнее остальных рожают.

Еще одна демографическая проблема - рост количества смертей от сердечно-сосудистых и психических заболеваний.

Касательно перспективы возвращения беженцев из-за границы, то есть вероятность, что вернется треть или даже половина. В частности, потому что женщины за границей работают не по специальности.

Ранее мы писали, что из-за нехватки почти трети сотрудников автоперевозчики хотят нанимать водителями женщин и иностранцев.