Не подпадают под мобилизацию. Директор ИДСИ рассказала, что работодатели "охотятся" на мужчин старше 60
Украинские работодатели "охотятся" на мужчин старше 60, потому что они не подпадают под мобилизацию. Об этом рассказала Der Spiegel директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
По ее оценке, в стране нехватка 4,5 млн новых работников.
Уровень рождаемости во время войны упал до рекордно низкого уровня - менее 1 ребенка на женщину.
После войны прогнозируется рост до 1,5, но все равно, чтобы восстановить демографическую ситуацию, нужен приток мигрантов и улучшение качества жизни.
Либанова считает, что целесообразно повысить планку мобилизации до 30 лет, ведь молодые люди 25-29 лет активнее остальных рожают.
Еще одна демографическая проблема - рост количества смертей от сердечно-сосудистых и психических заболеваний.
Касательно перспективы возвращения беженцев из-за границы, то есть вероятность, что вернется треть или даже половина. В частности, потому что женщины за границей работают не по специальности.
Ранее мы писали, что из-за нехватки почти трети сотрудников автоперевозчики хотят нанимать водителями женщин и иностранцев.