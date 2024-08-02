Международные автоперевозчики рассматривают возможность привлечения на работу водителями женщин и иностранцев.

Об этом украинскому СМИ сообщил вице-президент профильной ассоциации Владимир Балин.

Сейчас дефицит водителей во входящих в ассоциацию компаниях составляет 30% - это около 30 тысяч человек.

"К сожалению, у нас в Украине такая проблема была и до полномасштабного вторжения. Сейчас она углубилась, потому что большое количество людей уехали, кто-то боится садиться за руль, поскольку не хочет быть постоянно на глазах у ТЦК и полиции", - сказал Балин.

Восполнить дефицит кадров перевозчики пытаются разными путями. Некоторые уже стараются нанимать женщин, но пока это "не совсем эффективно". А привлечь иностранцев будет сложно юридически.

"Водитель, например, из Индии должен получать визы европейских стран, чтобы туда въехать, а это дополнительная нагрузка и по времени, и по деньгам. Мы рассматриваем этот вопрос, потому что, к сожалению, может так случиться, что других вариантов у нас не будет", - констатировал Балин.

Напомним, что недавно перевозчики жаловались на массовую мобилизацию водителей.

Сейчас им обещают упростить бронирование сотрудников.