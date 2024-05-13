Рынок международных автоперевозок в Украине грозит остановиться, поскольку бронь от мобилизации имеют менее 5% водителей международных рейсов.

Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

По словам Балина, из-за несовершенных норм бронирования, а также в связи со вступлением в силу с 18 мая закона о мобилизации, рынок международных автоперевозок может оказаться на грани остановки.

Он объяснил, что водители отказываются выходить в рейсы, потому что боятся, что их остановят на пунктах пропуска, а такие случаи уже есть. Или, пересекая границу, бросают транспортные средства, груз и не возвращаются в Украину.

Мы считаем, что это в скором времени может привести к определённому коллапсу не только транспортной отрасли в Украине, но и в экономике в целом, добавил Балин.

"К нам поступает информация, что якобы пограничники на пунктах пропуска уже предупреждают водителей, что с 18 мая без отметки в учётных документах они не будут их выпускать за границу. На сегодняшний день таких указаний нет, но мы все понимаем, что с 18 мая у пограничников появится право требовать эти документы у любого человека", – объяснил вице-президент.

Ранее перевозчики стали жаловаться, что некоторые водители бросают грузовики и бегут в Европу.

Как мы сообщали, Закарпатский ТЦК прокомментировал задержания водителей фур во время рейсов, заявив, что это было необходимо для обновления данных.





