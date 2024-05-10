Пограничники поймали украинца, который пытался переплыть Тису, хотя мог легально выехать за границу
Переплыть Тису пытался украинец, имевший право на легальный выезд за границу.
Об этом рассказал начальник закарпатского отделения Госпогранслужбы Олег Селезнев.
Он считает, что мужчина обратился к "посредникам" по нелегальному выезду и те в целях наживы убедили его, что легально из Украины его не выпустят. За их "помощь" он заплатил 1500 долларов и попытался переплыть реку.
"Пловца" задержали и оштрафовали. После этого он покинул страну законным путем.
Ранее появились сведения, что пограничники выписывают повестки мужчинам, которых ловят при попытке переплыть Тису.
Также мы сообщали, что за последние дни в Тисе нашли тела четырех утопленников.
Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня.
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