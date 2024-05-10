Переплыть Тису пытался украинец, имевший право на легальный выезд за границу.

Об этом рассказал начальник закарпатского отделения Госпогранслужбы Олег Селезнев.

Он считает, что мужчина обратился к "посредникам" по нелегальному выезду и те в целях наживы убедили его, что легально из Украины его не выпустят. За их "помощь" он заплатил 1500 долларов и попытался переплыть реку.

"Пловца" задержали и оштрафовали. После этого он покинул страну законным путем.

Ранее появились сведения, что пограничники выписывают повестки мужчинам, которых ловят при попытке переплыть Тису.

Также мы сообщали, что за последние дни в Тисе нашли тела четырех утопленников.

Война в Украине идет уже 807-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня.

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