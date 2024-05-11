В Одессе сообщили, что водителей автобусов начали снимать с рейсов и отправлять в военкомат
Водителей рейсовых автобусов начали задерживать и отправлять в ТЦК.
Об этом рассказал мужчина, видео с которым публикуют одесские телеграм-каналы.
"Водителей массово снимают. Позавчера водителя на блок-посту потянули на ВВК. Сегодня нашего одесского водителя потянули... Короче, жесть. И пофиг, что у тебя там автобус куда-то едет. Им плевать", – рассказал автор видео, идя по автовокзалу.
Ранее Закарпатский ТЦК прокомментировал задержания водителей фур во время рейсов.
Как было сказано, инциденты были связаны с тем, что граждане заблаговременно не позаботились о наличии при себе военно-учётных документов. В таких случаях военнообязанным предлагали проехать на сверку данных.
Мы также сообщали, что на фоне мобилизации в Одессе работать водителями маршруток зазывают женщин и мужчин старше 60-ти.
Такие объявления расклеила по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам. Соискателям обещают бесплатное обучение на права категории "Д" (даёт право на управление крупным пассажирским транспортом) и гарантированное трудоустройство.