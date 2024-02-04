В Одессе зазывают работать водителями маршруток женщин и мужчин старше 60-ти. То есть тех, кого не мобилизуют в армию.

Такие объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам.

Соискателям обещают бесплатное обучение на права категории "Д" (дает право на управление крупным пассажирским транспортом) и гарантированное трудоустройство.

Ранее мы писали о том, что в Одессе развернули кампанию по "транспортной мобилизации".

Напомним, Одесский ТЦК подтвердил облавы военкомов на пассажиров общественного транспорта. Граждан призвали "не создавать искусственный ажиотаж, не искать путей уклониться от выполнения своего конституционного долга", а прийти самостоятельно в ТЦК.

В ТЦК Киева также заявили, что могут вручать повестки в любых общественных местах. Но силой задерживать человека военкомы не могут - только полиция.

Война в Украине идет уже 711-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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