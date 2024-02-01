В Дарницком ТЦК Киева заявили, что повестку могут вручить "где угодно" - на улице, в спортзале, кафе или на блокпосту.

Об этом сообщил заместитель главы Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый в интервью "Вечернему Киеву".

"Ну а почему нет?! Законодательством не определено конкретно места вручения повестки. Мероприятия по оповещению населения осуществляются и по домашним адресам, по месту работы, да и где угодно", - сказал Новосядлый.

По его словам, человека могут остановить не без причины, а потому что он может быть российским агентом.

Новосядлый подтвердил, что на блокпостах выдают повестки, а военкомы проверяют документы у людей. Говорит, на это "и не только" их уполномочил комендант. А вот силой задерживать человека сотрудники ТЦК не могут - только полиция.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский осудил военкомов, которые хватают людей на улицах, и высказался против принудительной уличной мобилизации.

Ранее в соцсетях писали, что на новых блокпостах в Киеве раздают повестки, но власти этого напрямую не подтверждали.

Однако в ТЦК уже говорили, что на новых блокпостах в Киевской области ищут уклонистов.