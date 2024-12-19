Европа не сможет сама отправить миротворцев в Украину без участия США. Об этом заявил The New York Times директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро.

По данным СМИ, у новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждают отправку 40 тысяч европейских солдат на линию разграничения после завершения боевых действий. При этом Трамп против того, чтоб отправлять в Украину американские войска.

"Такое предложение вызвало бы возмущение в Берлине и Лондоне, где отказ отправлять войска был символом веры с первых дней войны", - комментирует NYT.

"800-мильной буферной зоны между Украиной и Россией не будет. Европа не смогла бы сделать этого без поддержки США. Но это очень хороший пример политического театра", - говорит Шапиро.

NYT считает, что Трамп еще выдвинет не одну идею по завершению войны в Украине после инаугурации.

Ранее СМИ писали, что в Европе пока действительно нет консенсуса по отправке миротворцев. У президента Владимира Зеленского в такую перспективу также не верят в ближайшее время.

Война в Украине идет 1030-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 19 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.