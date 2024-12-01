Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет.

Об этом заявила известный врач и экс-нардеп Ольга Богомолец в эфире программы "Вечер.LIVE".

По ее словам, в Украине происходит катастрофическое увеличение смертности и снижение рождаемости.

"Если всё будет двигаться по такой модели, то, не считая цифры потерь на войне и эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется 0 украинцев", - сказала она.

"Это шесть поколений по 30 лет - и украинцев не останется. То есть, конечно, территории останутся, и кто-то будет на них выращивать зерно, кто-то будет их обрабатывать, но это будут уже не украинцы", – подчеркнула врач.

Ранее мы публиковали данные демографа о том, как сократилось население Украины.

При этом ещё до вторжения общепринятой среди экспертов точкой зрения было то, что в реальности число проживающих в Украине меньше 42 миллионов, поскольку миллионы людей уже тогда уехали на заработки за границу. Назывались цифры в 35-38 миллионов населения, реально проживавшего до 24 февраля 2022 года на подконтрольной Киеву территории.

Мы также приводили мнение эксперта по поводу того, почему украинцы в среднем живут на дюжину лет меньше людей в развитых странах.

"В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чём надо кричать и бить в колокола", – сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова.