Известный врач предупредила, что украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет
Украинская нация может полностью исчезнуть через 180 лет.
Об этом заявила известный врач и экс-нардеп Ольга Богомолец в эфире программы "Вечер.LIVE".
По ее словам, в Украине происходит катастрофическое увеличение смертности и снижение рождаемости.
"Если всё будет двигаться по такой модели, то, не считая цифры потерь на войне и эмиграции, украинская нация обнулится через 180 лет. Останется 0 украинцев", - сказала она.
"Это шесть поколений по 30 лет - и украинцев не останется. То есть, конечно, территории останутся, и кто-то будет на них выращивать зерно, кто-то будет их обрабатывать, но это будут уже не украинцы", – подчеркнула врач.
Ранее мы публиковали данные демографа о том, как сократилось население Украины.
При этом ещё до вторжения общепринятой среди экспертов точкой зрения было то, что в реальности число проживающих в Украине меньше 42 миллионов, поскольку миллионы людей уже тогда уехали на заработки за границу. Назывались цифры в 35-38 миллионов населения, реально проживавшего до 24 февраля 2022 года на подконтрольной Киеву территории.
Мы также приводили мнение эксперта по поводу того, почему украинцы в среднем живут на дюжину лет меньше людей в развитых странах.
"В Украине на фоне низкой рождаемости не наблюдается роста продолжительности жизни. Вот о чём надо кричать и бить в колокола", – сказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины, академик НАНУ Элла Либанова.