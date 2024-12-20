Испания не поддерживает военную миротворческую миссию в Украине.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Военные Испании не будут участвовать в миротворческих силах на линии разграничения между Россией и Украиной, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

"Мы не планируем развертывание испанских войск на украинской земле", – добавил он.

На днях президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не отправлять хорватских военных в Украину. По его словам, хорватские солдаты не будут участвовать в войне в Украине, пока он занимает пост главы государства.

Также Польша не собирается отправлять миротворцев в Украину, в том числе чтобы не подыгрывать российскому нарративу о якобы желании Варшавы оккупировать запад Украины. Об этом не раз и в довольно категоричной форме говорили в последние недели представители польской власти.

А Эмманюэль Макрон пропустил заседание Европейского Совета, на котором Владимир Зеленский хотел обсудить ввод в Украину иностранных войск. Причем Макрон эту идею с войсками активнее всего в Европе и продвигает.