Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с французским президентом Эмманюэелем Макроном и главой Организации Североатлантического договора (НАТО) Марком Рютте.

Видео встречи публикуют местные медиа.

"Радио Свобода" и Politico со ссылкой на источники сообщают, что Макрон пропустит завтрашнее заседание Европейского Совета из-за стихийного бедствия в заморской территории Франции Майотте.

Макрона в совете будет представлять его немецкий коллега Шольц, "в соответствии с установившейся практикой между Францией и Германией", пишет Politico со ссылкой на заявление президента Франции.

Напомним, что именно Макрон - локомотив идеи отправки европейских миротворцев в Украину после окончания боевых действий. Зеленский же не раз заявлял, что намеревался обсудить ее на Европейском Совете, где Макрона, однако, не будет.

Зеленский объявил о встречах с лидерами и главами правительств Франции, Германии, Италии, Дании, Нидерландов, Польши, Чехии, генсекром НАТО, главами Евросовета и Еврокомиссии, а также свое участие в заседании Евросовета.

Ранее Зеленский заявлял, что на этом заседании могут рассмотреть вопрос о вводе европейских миротворцев в Украину после окончания боевых действий, однако эта идея вызвала дискуссию в странах Европейского Союза.

В той же Германии заявили, что вопрос о миротворцах следует обсуждать лишь после того, как начнутся переговоры и мандат этих миротворцев подтвердят и Киев, и Москва.