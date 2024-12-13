Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не отправлять хорватских военных в Украину.

Соответствующее заявление сам Миланович опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, хорватские солдаты не будут участвовать в войне в Украине, пока он занимает пост главы государства.

"Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-либо приказу", – отметил Миланович, добавив, что Хорватия будет действовать осторожно и в собственных интересах.

Ранее стало известно, что Польша не хочет отправлять своих миротворцев в Украину из-за "российского нарратива", хотя допускают идею отправки европейских миротворцев по линии будущего разграничения.

"Необходима дополнительная работа по выработке более единой позиции среди европейских стран. К такому подходу также приводит смена администрации в США, это изменение восприятия того, как можно закончить конфликт. Если рассматривается какая-либо форма присутствия международных сил на территории Украины, они должны иметь соответствующий международный мандат, но необходимо четко указать, что это ограниченная форма участия только западных союзников", – сказал глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Напомним, в настоящее время в Евросоюзе нет консенсуса по отправке военного контингента в поддержку Киеву.