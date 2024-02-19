Преподаватель Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никита Василенко, который попал в сексистский скандал, и увольнения которого требуют студенты, в комментарии "Стране" заявил, что все обвинения в его адрес клевета и ложь.

"Это все клевета и ужасная ложь. Мне под 70 лет. Какие домогательства? Разговоры о том, что я пренебрежительно отношусь к женщинам - это клевета. В моих газетах преимущественно работают женщины, я отец троих детей, к женщинам я всегда относился толерантно и хорошо. Эти обвинения из области "призвал студентов спуститься на лыжах с Эвереста". Кроме этого, также были обвинения, мол, я агитировал за ОПЗЖ, но в Минюсте четко зарегистрировано, что я был в другой партии и открыто выступал против ОПЗЖ", - сказал Никита Василенко.

Также он заявил, что намерен подавать в суд на студентку четвертого курса Института журналистики Оксану Паращак, которая выступила с обвинениями в его адрес.

"Мне сейчас главное правильно оформить документы и вызвать ее в суд. Я не буду анализировать мотивы, почему она написала на меня пасквиль, который обидел меня и мою семью. За 40 лет на меня искали компромат, но так и не собрали, потому что его не существует в природе. Посмотрите ещё раз на это видео, в нем в качестве доказательства - аудиозапись с Василенко. Вы там что-то разобрали? Любой юрист скажет, что это не пленка, не Василенко и там абсолютно ничего не слышно", - сказал преподаватель.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг ректора Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимира Бугрова, когда в соцсети “слили” личную переписку сексуального характера, которую ректор якобы вел со студентками вуза.

Также сообщалось, что известный актер и преподаватель Киевского нацуниверситета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Владимир Талашко уволился из вуза из-за обвинений в домогательствах.