В сети разгорается скандал в связи с заявлением музыканта Олега Скрипки об украинских женщинах и европейском феминизме. Певец считает, что европейки больше феминистки, чем украинки, а вообще феминизм по своей природе эгоистичен.

"Украинские женщины - они хозяйственные, сексуальные, умные, делают дома уют и уважают мужчин. А европейские женщины они феминистичные. А феминизм - это женский эгоизм на самом деле. Есть определенная иерархия. Есть самоуважение и уважение к партнерам. А в феминизме есть уважение к себе, но нет уважения к мужчине", - такое мнение высказал Скрипка в подкасте STAND UP Battle Club.

Он считает, что в нашу культуру "насаживаются" идеи вроде феминизма, но, "к счастью, не до конца".

По его мнению, такие настроения сейчас господствуют в мире, и среди украинок тоже встречаются "инстасамки", но это просто "плохое воспитание женщин".

"Но не все. Вот та женщина золотая она есть там, на дне, это золото, его нужно достать", - заявил Скрипка.

Критики восприняли его заявления как проявление сексизма.

"Сначала думаешь, что будет классное интервью, а потом человек сравнивает феминизм с невоспитанностью и инстасамкой. Этот благородный господин так невероятно разбирается в вопросе воспитания женщин, что такое чувство, что все же забыли воспитать его", - написал один из интернет-пользователей.

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