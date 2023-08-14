Глава комитета Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак прокомментировал "Стране" скандал вокруг выплат 6 500 грн по программе "еПоддержка" учителям, которые теперь требует вернуть Минобразования.

По словам Бабака, выплаты 6 500 грн получили около 3,5 тысяч украинских учителей в начале полномасштабной войны. Однако как сотрудники бюджетной сферы они не имели права на эти выплаты.

"Инициатором программы "еПоддержка" было Минэкономики. И на эти выплаты не могли претендовать те, кто получает зарплату из госбюджета. Какое-то количество людей воспользовались "еПоддержкой", хотя не имели на нее права. Среди учителей по состоянию на прошлую неделю таких было около 3,5 тысяч по всей системе образования. При том что из бюджета получают зарплату не менее 600 тысяч человек, 3,5 тысячи - это немного. Но рано или поздно придет аудиторская служба, поднимет данные тех, кто получал "еПоддержку", и уже потом будут требовать другим путем возвращать эти средства", - сказал "Стране" Бабак.

Он ушел от ответа на вопрос "Страны", что делать получившим выплату учителям: возвращать 6 500 грн из собственных средств или нет. По словам Бабака, Комитет следит за этой ситуацией, однако пока не имеет рекомендаций для учителей.

"Я понимаю, что это выглядит некрасиво и как-то странно: мол, сначала дали выплаты, а потом отобрали. Наверняка людям нужны были эти деньги. И мне бы хотелось "простить" им эти 6 500 грн. Но с другой стороны, это не соответствует порядку. И тогда возникли бы вопросы у всех остальных сотрудников бюджетной сферы, которые добросовестно не воспользовались "еПоддержкой": а что, так можно было? Может, эти люди что-то не дочитали, не поняли. Я не могу порекомендовать учителям не возвращать эти деньги, это может закончиться еще более неприятными последствиями. Хотелось бы посоветовать вернуть 6 500 грн, но я прекрасно понимаю, что у людей может быть плачевное положение. К сожалению, на уровне комитета нет модели выхода из этой ситуации, так как не мы ее создавали. Возможно, нужно было лучше коммуницировать еще тогда, когда запускали "еПоддержку". Наверно, следовало сделать верификацию. Но уже что сделано, то сделано", - сказал "Стране" Сергей Бабак.

По его словам, вернуть 6 500 грн требует не Министерство образования, а Минэкономики. И, по данным Бабака, Минэкономики обратилось с аналогичным запросом не только к МОН, но и к другим ведомствам - в том числе, в системе здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что Минобразования и Минэкономики Украины угрожают судом учителям и ученым за невозвращение 6 500 гривен денежной помощи, которую, как считают чиновники, работники получили неправомерно.

В Минобразования подтвердили, что настаивают на возврате средств, так как одним из условий выплаты был запрет предоставлять ее работникам бюджетных учреждений.