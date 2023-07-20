Многие украинцы, которые еще в начале войны, то есть, больше года назад, получили по 6500 гривен от государства в рамках программы "е-Поддержка", столкнулись с тем, что теперь их просят вернуть средства.

Как говорит глава адвокатской компании "Кравец и партнеры", к ним за консультациями обращаются граждане, попавшие в, прямо скажем, пикантную ситуацию. Ведь деньги давно потрачены, а отдавать их нужно уже "со своих", что по карману далеко не всем.

"В основном, обращаются бюджетники и работники коммунальных учреждений. В частности, было много запросов от работников детских садов. Люди жалуются, что их вызывает начальство и просит вернуть деньги, перечислив их на счет Госказначейства. Нередко такие "беседы" проходят в очень некрасивой форме - на людей откровенно давят, взывают к совести, обвиняют в том, что те, мол, обворовывают государство", - рассказал Кравец.

Как стало известно "Стране" от сотрудников одного из образовательных учреждений столицы, на днях их руководство получило письмо от профильного министерства, в котором говориться, что была проведена верификация тех, кто в свое время получил по 6500, но не имел на это права. И людям предлагают вернуть средства, перечислив их на счет Минэкономики в Госказначействе (указаны реквизиты счета).

Также в письме предупреждается, что нужно учесть комиссию банка за перечисление (то есть, помимо "государственных" 6500, нужно заплатить еще и свои деньги в качестве комиссионных).

К письму прилагается список фамилий "должников". И указано, что в нем могут быть и те, кто ранее уже вернул деньги. И, если такое обнаружится, нужно писать в Минэкономики.

В случае невозврата средств, людям грозят судебными исками.

Разбирались, почему спустя больше года с украинцев начали выбивать государственную помощь по войне, и придется ли все таки возвращать деньги.

"Письма счастья" и списки должников

Напомним, что в начале войны в Украине стартовала государственная программа "е-Поддержка". Она была рассчитана на тех, кто из-за войны остался без работы и средств к существованию, и предусматривала выплаты по 6500 гривен.

Заявку можно было подать через "Дию". При этом система просила указать только личные данные, место работы не запрашивала. Деньги приходили на специально открытые банковские карты.

Люди начали массово подавать заявки. Поток был настолько большой, что спустя какое-то время с выплатами случился перебой, и Кабмин выделял дополнительные средства, чтобы перечислить помощь всем претендентам.

Но теперь многие столкнулись с тем, что деньги просят вернуть.

"В основном, это работники бюджетной сферы, коммунальных учреждений. По законодательству они не имели права на эти выплаты. Но, очевидно, в системе случился сбой, и она их "пропустила", деньги упали на карту и люди, понятно, их потратили. Затем начали проводить верификацию и всплыл список тех, кто, как оказалось, получил 6500, хотя формально не имел на них права. Поэтому деньги начали "выбивать", - рассказал Кравец.

Во многие учреждения стали приходить "письма счастья" с инструкциями кому и как нужно вернуть деньги.

"Страна" ознакомилась с одним из таких писем, которое недавно получили от профильного министерства в столичном образовательном учреждении.

Как следует из списка адресатов, копии направлены руководителям учреждений образования, департаментов управлений образования областных и Киевской государственной администраций. Госслужбе по качеству образования, Нацкомиссии по стандартам государственного языка, Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования и др.

В Министерстве образования, ссылаясь на письмо Минэкономики от 23 июня этого года, указывают, что помощь в рамках "е-Поддержки" была предусмотрена застрахованным лицам, которые работают на условиях трудового контракта, гражданско-правового договора и др. Но не распространялась на граждан, страховщиками которых (то есть, теми, кто платит за них ЕСВ в Пенсионный фонд) являются бюджетные организации.

Отмечается также, что Минфин провел первую очередную верификации получателей госпомощи, и предоставил Минэкономики список тех, кто получил ее неправомерно, и кому деньги нужно вернуть. Иначе - заставят вернуть через суд.

Стоит отметить, что письмо от Минэкономики о возврате 6500, на которое ссылаются в Минобразования, не первое. Еще в мае прошлого года Министерство экономики в своем письме №3611-07/23524-07 просило "срочно вернуть" госпомощь тех, кто получил ее неправомерно и точно так же, как и сейчас, грозилось обратиться в суд. Но пока судебная кампания по выбиванию 6500 с украинцев так и не началась.

В недавнем письме МОН к образовательным учреждениям указаны реквизиты счета, на который предлагается сбросить деньги - это небюджетный счет Минэкономики в Госказначействе.

Также в письме говорится, что при переводе денег нужно учитывать разовую банковскую комиссию, иначе сумма не будет соответствовать "неправомерно полученной помощи" в 6500. Если деньги вы вернули, а в списке должников все равно есть ваша фамилия, советуют писать в Минэкономики и прилагать выписку из банка с подтверждением перевода средств.

"В случае невозврата безосновательно полученных бюджетных средств, Минэкономики будет вынуждено обратиться в суд", - снова грозятся чиновники. Прилагается также список "должников" на 129 страницах.

Кравец говорит, что люди жалуются на давление со стороны начальства, которое требует вернуть деньги "по-хорошему", взывает к совести и стыдит, что, дескать, они обворовывают бюджет воюющей страны.

Отметим, что по законодательству бюджетники действительно не имели права на госпомощь. Тем более, что даже после начала войны, им не прекращали выплачивать зарплаты (даже если учреждения не работали).

Но, как говорит глава общественной огранизации "Социальное движение" Виталий Дудин, люди получили эти деньги без обмана. Они просто попробовали подать заявку в "Дие", и, раз система их пропустила, то посчитали, что имеют право на помощь от государства.

"Возникает вопрос по отвественности лиц, которые давали добро на перечисление средств, не проверив по реестрам застрахованных лиц, работает ли претендент в госучреждении. И, если такой проверки на том этапе не было, можно только представить сколько людей получили помощь "неправомерно" (и скольким ее теперь придется вернуть)", - отметил Дудин.

Нужно ли возвращать деньги

Нужно ли возвращать 6500 гривен, и что будет, если не возвращать?

С одной стороны, люди государство не обманывали - они просто подали заявку на помощь, в которой им могли и отказать.

С другой, в законодательстве прописаны условия к получателям - на помощь не могут рассчитывать работники бюджетной сферы. И, если эти условия нарушены, власти, по итогам верификации, могут требовать возврата неправомерно полученных бюджетных средств. Такая же ситуация с другими видами бюджетных выплат, к примеру, субсидиями. Человеку могут выдать компенсацию по ЖКХ, но, если в результате последующей проверки окажется, что нарушены условия (скажем, человек имеет авто не старше 5 лет или делал крупные покупки, но не уведомил об этом соцслужбы, а сами они обнаружили эти факты с опозданием), то деньги нужно вернуть.

При этом, как говорит Кравец, у чиновников нет реальных рычагов давления - как заставить людей вернуть деньги - кроме как обращение в суды.

"Могут оказывать давление через непосредственных руководителей, требовать, угрожать, но пока нет решения суда, человеку в карман никто не залезет", - говорит Кравец.

По словам Дудина, понадобится конкретное судебное решение по каждому из случаев неправомерно полученной помощи, то есть, речь может идти о громадном количестве исков, если Минэкономики все же решится их подавать.

Если суд встанет на сторону истца, и постановит вернуть излишне полученную помощь, то, в случае невыплаты, человек рискует попасть в оборот исполнительной службы, которая может наложить арест на счета и имущество должника. "Но это если будут иски. Исковая давность в отношении госслужащих и работников бюджетной сферы по неправомерно уплаченной помощи по кодексу административного производства - всего 6 месяцев. И они уже давно прошли. Поэтому все построено на моральном давлении - требуют вернуть деньги "по-хорошему", - подытожил Кравец.

Дудин отметил, что по подобным делам могут применяться общие исковые сроки, а они составляют три года. То есть, судиться с украинцами за 6500 власти могут до 2025 года.