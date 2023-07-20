Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что экс-глава Офиса президента Андрей Богдан был единственный, кто ее "не хотел" потому, что она ему не нравилась как женщина.

Об этом она заявила в интервью Алине Доротюк.

"Богдан был единственным человеком, который не хотел меня при приеме на работу. У него было какое-то свое видение женщины, и я ему не соответствовала", – сказала Мендель.

На вопрос журналистки, было ли это проявлением сексизма, Мендель ответила уствердительно.

"Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну, я не буду четко говорить, но думаю, что этот тот вариант. В целом, с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя", – призналась она.

Также Мендель назвала Богдана и экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко "сладкой парочкой".

"Я не имею в виду вещи персонального характера. Мне кажется, что они были знакомы очень давно, сошлись в команде", - сказала Мендель.

Ранее Мендель в том же интервью рассказала, что Тимошенко в 2019 году запрещал говорить, что Крым - это Украина.

Напомним, Мендель уволили с должности пресс-секретаря Зеленского в июле 2021 года. На ее место пришел Сергей Никифоров.