В Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко разворачивается сексистский скандал с преподавателем Никитой Василенко.

Студенты требуют уволить его, обвиняя в продвижении сексистских нарративов.

В частности, на своих лекциях он, как утверждают студенты, рассказывал, что "женщины могут чего-то достичь только в четыре способа: муж, любовник, отец, брат" и "я против того, чтобы все имели права, особенно женщины".

В своих постах преподаватель высмеивал украинских беженок, которые, по его мнению, на словах скучают по Украине и хотят вернуться, а на самом деле отдыхают и наслаждаются жизнью за границей.

Также Василенко якобы злоупотребляет сексистскими комментариями в сторону студенток, а во время вторжения РФ на занятиях рассказывает студентам о "величии России".

Есть обвинения и в домогательстве. Так, в личном разговоре с одной из студенток Василенко якобы "предлагал стать музой, а если та откажется, у нее не будет карьеры".

Письмо против него подписали более 170 студентов НИЖ. Этическая комиссия университета рассмотрела вопрос об отстранении, но ограничилась выговором. Студенты намерены добиваться увольнения.

Никита Василенко является отцом шеф-редактора "Левого берега" Сони Кошкиной.

Ранее мы рассказывали о скандале вокруг ректора Киевского национального университета им. Т. Шевченко Владимира Бугрова, когда в соцсети “слили” личную переписку сексуального характера, которую ректор якобы вел со студентками вуза.

Также сообщалось, что известный актер и преподаватель Киевского нацуниверситета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Владимир Талашко уволился из вуза из-за обвинений в домогательствах.