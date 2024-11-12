Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился с волонтером и праворадикалом Сергеем Стерненко на фоне скандала с его розыском в ТЦК.

Напомним, ТЦК в Одессе объявил Стерненко в розыск и оштрафовал его за нарушение правил воинского учёта. Ранее он оформил себе инвалидность по зрению.

Стерненко обвинил главкома в целенаправленной выписке ему повестки, чтобы "отомстить за критику" (хотя критика прозвучала в конце октября, а повестка была выписана в сентябре).

После этого Сырский провёл со Стерненко встречу. В официальном заявлении Генштаба ВСУ по поводу этой встречи тема с розыском Стерненко не поднималась.

"Был обсужден ряд вопросов, насущных для жизнедеятельности всех составляющих Сил обороны Украины. Начиная от внедряемых в войсках технологических инноваций до текущих проблем консолидации общества вокруг армии. Участники разговора согласились, что такие встречи полезны, учитывая возможность конструктивной дискуссии", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, что после уплаты штрафа за неявку по повестке в ТЦК Стерненко отправили на прохождение ВВК.

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