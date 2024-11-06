В социальных сетях вспоминают, кто и как из украинских деятелей называл в прошлом Дональда Трампа, который победил сегодня на выборах президента США.

Так, в сети расходится скрин с заявлением бывшего главы одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, который в 2023 году называл Трампа "мразью".

А Игорь Лаченков (администратор телеграм-канала "Лачен пише") в 2016 году называл Трампа "пи@орасом".

Ранее в Ивано-Франковске священник греко-католического собора назвал Трампа "антихристом" и "дьяволом" и заявил, что в случае победы республиканца на выборах настанет "конец света". Священнослужитель призвал помолиться "за рассудительность американского народа".

Позже в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) заявили, что видео с её священником, который назвал Трампа "антихристом" и "дьяволом", является дипфейком.

Напомним, мы писали, что означает победа Трампа для Украины. Мы пришли к выводу, что нет чёткого понимания того, какую в реальности политику будет проводить Трамп по Украине. В его окружении есть силы, выступающие за скорейшее окончание войны, а есть те, кто хочет ее продолжения или даже эскалации. Кто победит в этой "схватке за Трампа", и определит ход событий. Однако шанс на быстрое завершения войны победа Трампа дает.