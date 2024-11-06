Приморский ТЦК Одессы объявил в розыск праворадикала Сергея Стерненко.

Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении "Страны".

В нем военкомат просит Национальную полицию внести в базу розыска и доставить к ним Стерненко за нарушение правил воинского учета. Отмечается, что Стерненко не явился по повестке.

Стерненко, который ранее возглавлял одесский "Правый сектор", сейчас известный блогер и волонтер. На фронте он при этом не воюет, заявляя, что "более эффективен" в тылу.

При этом, по данным "Страны", Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения. Сейчас он регулярно появляется в очках. Но, если посмотреть его прошлые видео, то там он очки не носил.

Напомним, недавно разразился скандал с тем, что прокуроры массово оформляли себе инвалидность, что давало им право не идти на фронт. Этот скандал стал поводом для отставки генпрокурора Андрея Костина.

Ранее в сети вспоминали, как Стерненко в 2023 году называл избранного президента США Дональда Трампа "мразью".

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