Суд отправил под стражу командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка, который попал скандал с поборами и избиением солдат. Его арестовали с правом внесения 908,4 тыс. грн залога.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения 908 400 грн залога", - говорится в собщении.

Он отстранен от исполнения обязанностей.

Побережнюка обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что привело к тяжелым последствиям.

Напомним, в 211-й бригаде выбивали деньги с военных, которые употребляли алкоголь и совершали другие нарушения, а не желавших платить избивали.

Чаще всего подчиненных избивал командир одного из взводов в первом батальоне Владислав Пастух - сын начальника штаба и крестник командира бригады Олега Побережнюка.

Также журналисты обнаружили среди командования бригады множество других родственников Побережнюка.

Ранее нардеп рассказала, что командиры украинской армии требуют от бойцов сдавать деньги в "общую кассу", угрожая в противном случае отправить на передок.