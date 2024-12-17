Количество дезертиров среди украинских военных в некоторые периоды превышало потери погибшими и ранеными.

Об этом сообщил польской газете Gazeta Wyborcza украинский командир.

По его словам, во всех частях есть нехватка людей, но в некоторых ситуация критическая.

"Нехватка людей является одной из главных причин нестабильности линии фронта", - подчеркнул собеседник газеты на условиях анонимности.

Положение усугубляется тем, что сражающиеся на фронте солдаты измотаны и заменить их некем. Помимо боевых потерь, наблюдается дезертирство, принявшее в последнее время массовые масштабы.

"В отдельные периоды число покинувших часть превышало количество убитых и раненых. Около 10 процентов вернулись", – рассказал украинский командир.

Одной из причин массового дезертирства он назвал отсутствие качественной подготовки и опыта у мобилизованных. По словам военного, нормально обучить людей не успевают из-за нехватки времени, поэтому при первых обстрелах люди без навыков разбегаются.

Командир признался, что ни один учебный центр не сможет подготовить новобранцев к тем вызовам, с которыми они столкнутся на фронте. Поэтому в подразделение лучше попадать тогда, когда есть еще достаточное количество опытных солдат, которые могут поделиться знаниями. Но обычно части испытывают острую нехватку людей.

На днях украинский журналист рассказал о критической ситуации в ВСУ с дезертирством и самоволкой.

"Страна" тоже писала, что коррупция и СОЧ являются главными причинами нехватки солдат на линии фронта, несмотря на формально большую численность личного состава в ВСУ.