Две бригады ВСУ призвали поступать к ним на службу ним бойцов, ушедших в самоволку (СОЧ).

Сообщения в Фейсбуке разместили 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха и элитная 47-я отдельная механизированная бригада.

"Мы все можем ошибаться – это часть жизни. Важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить ошибки в прошлом. Для каждого военнослужащего, ранее самовольно покинувшего часть, сейчас открыта дверь для возвращения. У нас одна страна, одна цель, и победить мы сможем только вместе. Важно, чтобы каждый, кто готов защищать нашу землю, мог присоединиться к общему делу вне зависимости от прошлых решений. Если вы хотите вернуться в строй и присоединиться к борьбе за нашу общую победу, свяжитесь с нами", - сказано в публикации 53-й ОМБР.

"Привет всем, кто сейчас самовольно покинул свою воинскую часть. 47-я отдельная механизированная бригада понимает, что есть разные причины такого поступка. Кто-то устал и соскучился по родному, другие не нашли места в своей бригаде по той специальности, которую предоставили. Мы готовы предложить тебе достойные условия с современным подходом. Наша цель – предоставить возможность каждому бойцу вернуться в строй и реализовать себя. Рекрутеры 47-й отдельной механизированной бригады уже ждут твоего звонка и предоставят консультацию и сопровождение на всех этапах возвращения", - написала пресс-служба 47-й бригады.

На днях председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что в Украине значительно выросло количество самовольного оставления частей.

С начала войны более 100 тысяч украинских военных ушли в СОЧ. Мы анализировали, почему люди покидают ряды ВСУ без позволения.