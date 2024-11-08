Владимир Зеленский назначил глав двух областных администраций: Волынской и Закарпатской.

Указы о назначении появились на сайте президента.

Одним указом был уволен глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко, вторым - на его место назначен Иван Рудницкий.

Третьим и четвертым указами в Закарпатье и.о. главы области Мирослав Билецкий получил постоянное место председателя ОГА.

Билецкий стал исполняющим обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации в сентябре.

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