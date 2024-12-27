КНУ уволил профессора Василенко, который попал в скандал за слова о сексе голодных украинок с миротворцами
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уволил профессора Института журналистики Никиту Василенко, который попал в скандал после слов о "голодных украинках", которые будут заниматься сексом с западными миротворцами.
Об этом говорится в заявлении университета.
Согласно сообщению, за Василенко признаны следующие нарушения:
- несоответствие поведения нормам закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и закона "Об образовании";
- пренебрежение требованиями Этического кодекса университетского сообщества, такими как сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, соблюдение толерантности и нравственных ценностей;
- использование своей аффилиации с университетом способом, который наносит ущерб репутации заведения.
Напомним, студпарламент Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко заявил, что отказывается от сотрудничества с администрацией института, пока Василенко не будет уволен.
Также ректор КНУ Владимир Бугров осудил высказывания Василенко, подчеркнув, что ситуация негативная и неприемлемая.
Накануне пресса сообщала, что ученый совет Учебно-научного института журналистики уже проголосовал за увольнение Василенко.