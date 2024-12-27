Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко уволил профессора Института журналистики Никиту Василенко, который попал в скандал после слов о "голодных украинках", которые будут заниматься сексом с западными миротворцами.

Об этом говорится в заявлении университета.

Согласно сообщению, за Василенко признаны следующие нарушения:

несоответствие поведения нормам закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" и закона "Об образовании";

пренебрежение требованиями Этического кодекса университетского сообщества, такими как сохранение научной репутации, воспитание студентов в духе патриотизма, соблюдение толерантности и нравственных ценностей;

использование своей аффилиации с университетом способом, который наносит ущерб репутации заведения.

Напомним, студпарламент Учебно-научного института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко заявил, что отказывается от сотрудничества с администрацией института, пока Василенко не будет уволен.

Также ректор КНУ Владимир Бугров осудил высказывания Василенко, подчеркнув, что ситуация негативная и неприемлемая.

Накануне пресса сообщала, что ученый совет Учебно-научного института журналистики уже проголосовал за увольнение Василенко.