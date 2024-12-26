Профессора кафедры периодической печати Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Никиту Василенко уволят из вуза до конца года после скандального заявления о "голодных украинках", которые будут заниматься сексом с иностранными миротворцами и улучшать демографическую ситуацию в стране.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным прессы, ученый совет Учебно-научного института журналистики уже проголосовал за увольнение Василенко. Сегодня этот вопрос утвердят на этической комиссии КНУ имени Тараса Шевченко, и Василенко получит второй выговор с последующим увольнением до конца года.

Первый выговор Василенко получил около года назад. Тогда студенты потребовали уволить его, обвиняя в продвижении сексистских нарративов. В частности, на своих лекциях он, как утверждали студенты, рассказывал, что "женщины могут чего-то достичь только четырьмя способами: муж, любовник, отец, брат" и что он "против того, чтобы все имели права, особенно женщины".

Тогда Василенко заявлял, что эти обвинения - ложь и клевета.

Позавчера о том, что Василенко могут уволить из учебного заведения, в эфире украинского ТВ сказал ректор КНУ Владимир Бугров.