Руслан Кравченко возглавил Государственную налоговую службу Украины.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук по итогам сегодняшних кадровых решений правительства.

"Кабинетом министров Украины освобожден Черкасский Игорь Борисович с должности председателя Государственной службы финансового мониторинга Украины. Назначены Пронин Филипп Евгеньевич - председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины, Кравченко Руслан Андреевич - председателем Государственной налоговой службы Украины", - сказано в публикации Мельничука.

Напомним, вчера Владимир Зеленский уволил Кравченко и Пронина с должностей глав Киевской и Полтавской областных военных администраций соответственно. Пока неизвестно, кого назначат на их места.

Также Зеленский уволил Романа Машовца с должности заместителя главы Офиса президента. Машовец курировал в Офисе президента военное направление. Куда переведут бывшего заместителя Андрея Ермака (и переведут ли), тоже пока не сообщается.