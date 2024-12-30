Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов их семей.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Ольга – известная, опытная и эффективная правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев. Сейчас главная задача – вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые системные основы работы этого института", - сказано в публикации Зеленского.

Решетиловой 39 лет, она известна как журналистка, правозащитница, волонтер и глава "Медийной инициативы за права человека".

В середине ноября министр обороны Рустем Умеров анонсировал, что в Украине появится уполномоченный по защите прав военных - военный омбудсмен. Тогда он заверил, что для Минобороны важна человекоцентричность: ведомство хочет защитить права военных.

Другой чиновник из Минобороны говорил, что демобилизация из ВСУ невозможна, объясняя это нехваткой резервов. Хотя многие военные и их родственники требуют принять закон о демобилизации.