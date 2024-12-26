ТЦК и СП начнут работать за границей.

Такое допущение в беседе с журналисткой Ланой Шевчук сделала народный депутат из "Европейской солидарности" Нина Южанина.

Южанина прокомментировала новость о том, что для реализации программы возвращения беженцев-мужчин за границей хотят создавать "хабы единства", где мужчинам будут предоставлять услуги по трудоустройству в Украине и решению вопросов с мобилизацией и военно-учетными документами.

"Я не уверена, что не дойдут до этого. Ведь что значит "хабы"?" - заявила депутат.

Она не понимает смысл создания этих новых ведомств, поскольку уже есть посольства и консульства.

Южанина дала понять, что связывает создание Министерства единства и этих "хабов" с подготовкой к выборам. Правда, по ее словам, в последнее время разговоры о возможности их проведения затихают.

Ранее посол Украины в Польше Василий Боднар рассказал, что "Украинский легион", который готовят за границей, не будет воевать как отдельное подразделение, его распределят по отдельным воинским частям.

При этом в начале ноября сообщалось о 600 заявках для вступления в "Украинский легион".