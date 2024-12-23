"Украинский легион", который готовят в Польше, не будет воевать как отдельное подразделение, его распределят по отдельным воинским частям.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью "Суспильному".

"Сначала происходит базовая военная подготовка в Польше, затем в зависимости от специализации того или иного бойца происходит переезд на специализированные полигоны для подготовки непосредственно к выполнению тех или иных функций. И уже после этого идет формирование в соответствующем воинском подразделении на территории Украины, где те, кто записался в Украинский легион, уже находятся в непосредственном подчинении той или иной воинской части", - заявил посол.

По его словам, в январе готовится ещё одни набор в "Легион".

"В ноябре был первый набор подписания контрактов и формирования первого украинского подразделения. На 10 января планируется следующая запись. Не скажу сейчас по количеству, поскольку это пока по просьбе Министерства обороны держится как закрытая информация. Всего мы имеем более тысячи заявлений, которые сейчас рассматриваются соответствующей комиссией", - сказал Боднар.

Напомним, в начале ноября говорилось о 600 заявках для вступления в "Легион".

При этом реальное количество вступивших неизвестно.

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