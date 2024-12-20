Мобилизационный возраст снизят до 18-20 лет в начале 2025 года.

Об этом заявил советник комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Назарий Волянский в эфире телеканала "Новини.LIVE".

Волянский объяснил, что этого требуют европейские и американские партнеры, которые будут шантажировать Украину сокращением помощи, поэтому не позднее марта решение о снижении точно примут.

"Американские и европейские партнеры с 2022 года призывают администрацию снизить мобилизационный возраст до 18 лет. И это продолжается уже третий год. Поэтому, когда у меня спрашивают, снизят ли мобилизационный возраст, я отвечаю: конечно, снизят. Например, в первые месяцы следующего года, январе-феврале-марте, будет одобрено такое решение", - сказал Волянский.

На вопрос ведущей, чем угрожают украинской власти, если она не поддастся давлению и не снизит возраст, он ответил: сокращением или остановкой военной помощи. По его словам, снизить возраст могут не обязательно до 18 лет - называя такую планку, власти просто прощупывают общественные настроения. Но понизить возраст на практике могут до 20 лет.

Вскоре после появления заявления советника член оборонного комитета Рады Федор Вениславский опроверг его слова. Как написал нардеп в Фейсбуке, даже если бы у кого-то и возникло такое желание, то реализовать его не получилось бы, тем более в начале года.

В то же время председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха в том же Фейсбуке анонсировал рассмотрение вопроса о лишении Волянского статуса советника.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что снижение возраста мобилизации лишит Украину будущего. К тому же в Украине еще осталось много мужчин среднего возраста, считает он.

Еще в октябре Владимир Зеленский признал, что союзники хотят снижения возраста мобилизации в Украине.