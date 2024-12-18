Снижение возраста мобилизации лишит Украину будущего.

Такое мнение высказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью украинскому СМИ.

"Я к этому отношусь отрицательно. Если мы заберем и этих молодых ребят, у которых нет семей, нет детей, то автоматически у нас не будет будущего Украины. На мой взгляд, у нас еще довольно большое количество мужчин среднего возраста – от 30 до 45 лет. Это наиболее эффективная категория граждан Украины, которые могут воевать и, наверное, должны воевать", - заявил Лубинец.

Он добавил, что получил почти четыре тысячи жалоб на действия сотрудников ТЦК во время мобилизации. Больше всего обращений поступило из Закарпатья, на втором месте по количеству жалоб Кропивницкий.

Напомним, Запад, особенно США, настойчиво требуют снизить возраст мобилизации. Однако Украина отвергает эти призывы, но планирует завлекать молодых граждан в армию выплатами в полмиллиона гривен.

Как мы писали, Банковая не хочет понижать возраст мобилизации, который сейчас составляет 25 лет, с учетом вероятности того, что война будет закончена вскоре после инаугурации Дональда Трампа. В таком случае власти намерены использовать свое сопротивление снижению возраста как элемент предвыборной кампании. Но, если станет понятно, что война затягивается, Банковая поменяет свою позицию и даст команду на снижение мобилизационного возраста.