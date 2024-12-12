Парней младше 25 лет хотят завлекать в армию стартовой выплатой в полмиллиона гривен, бесплатным высшим образованием, льготными кредитами, боевыми выплатами и другими бонусами.

Как сообщает "Главком" со ссылкой на источники, такие условия сейчас обсуждают в Министерстве обороны.

Парням 18-25 лет будут предлагать добровольно подписать контракт на один год, включая полтора месяца подготовки.

500 тысяч гривен - это 12 тысяч долларов. Для сравнения, в августе глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что в России выплаты всем подписывающим контракт с МО дошли уже до 2 млн рублей в зависимости от региона - это около 19 тысяч долларов.

Напомним, что Украина отказывается снизить возраст обязательной мобилизации до 18 лет, как призывают США, но президент Владимир Зеленский в своем плане стойкости предложил идею с добровольными контрактами для молодежи.

Война в Украине идет 1023-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 12 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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