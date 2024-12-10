Территориальный центр комплектования (ТЦК) направляет молодых мобилизованных в основном в штурмовые подразделения.

Об этом сообщил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского ТЦК Сергей Монукало в интервью "Суспильному".

По его словам, молодыми в ТЦК считают мобилизованных не старше 45 лет.

"Немолодежь" старше 45-ти отправляют в части обеспечения, артиллерию, погранвойска.

Ранее западные издания писали, что больше половины украинских новобранцев погибают или получают ранения сразу после попадания на фронт.

Также украинские командиры говорили, что потере территорий способствуют плохо обученные мобилизованные.

Война в Украине идет 1021-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Наиболее угрожающая для ВСУ ситуация складывается вокруг Курахово. Россияне могут в ближайшее время попытаться обойти город с запада, также готовятся атаки на промзону Кураховской ТЭС. Войска РФ проводят перегруппировку и накапливают ресурсы вдоль западной части дамбы Кураховского водохранилища. В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города, начинаются бои за многоэтажки на юге, которые РФ пытается обойти.

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