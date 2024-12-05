Президент Владимир Зеленский запретил перевод медиков в пехоту.

Он подписал указ, поручающий Кабмину в месячный срок найти решение для этого, а также "проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий и механизма бронирования медицинских работников".

"Принять в месячный срок решения относительно дополнительного нормативно-правового урегулирования установления на период действия военного состояния запрета на назначение лиц с медицинским образованием на должности военной службы, непосредственно не связанные с медицинской практикой (службой), кроме случаев, когда это назначение происходит по собственному желанию такого лица", - говорится в указе.

Напомним, ранее возник скандал с тем, что в пехоту массово переводили не только медиков, но связистов, специалистов РЭБ и других тыловиков.

Нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что главком Александр Сырский приказал перевести в пехоту даже авиатехников, чтобы летчики сами готовили себе самолеты.

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